Сегодня днем 50-летняя водитель автомобиля Toyota совершила наезд на мальчика, который выбежал на проезжую часть. В результате ребенок госпитализирован. Проводится проверка.
В милиции напоминают о важности ежедневного напоминания детям правил безопасного участия в дорожном движении, включая правила для пешеходов.
В Бресте под машину попал 12-летний мальчик
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте под колеса автомобиля угодил 12-летний мальчик. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Сегодня днем 50-летняя водитель автомобиля Toyota совершила наезд на мальчика, который выбежал на проезжую часть. В результате ребенок госпитализирован. Проводится проверка.