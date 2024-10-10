В Бресте под машину попал 12-летний мальчик

Сегодня днем 50-летняя водитель автомобиля Toyota совершила наезд на мальчика, который выбежал на проезжую часть. В результате ребенок госпитализирован. Проводится проверка.



В милиции напоминают о важности ежедневного напоминания детям правил безопасного участия в дорожном движении, включая правила для пешеходов.