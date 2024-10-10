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В Бресте под машину попал 12-летний мальчик

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте под колеса автомобиля угодил 12-летний мальчик. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Сегодня днем 50-летняя водитель автомобиля Toyota совершила наезд на мальчика, который выбежал на проезжую часть. В результате ребенок госпитализирован. Проводится проверка.

В милиции напоминают о важности ежедневного напоминания детям правил безопасного участия в дорожном движении, включая правила для пешеходов.