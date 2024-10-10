Пуля срикошетила: как школьник из Нового Уренгоя выстрелил в подругу

В четверг, 10 октября, в школе в Новом Уренгое (ЯНАО) ученик случайно выстрелил из пневматического пистолета в лицо восьмикласснице. Девочке оказали первую помощь, прокуратура организовала проверку. Подробности этого случая — в материале «Вечерней Москвы».
Инцидент произошел утром в четверг, 10 октября, в школе № 17 города Нового Уренгоя. Девятиклассник принес в школу пневматический пистолет, чтобы похвастаться перед одноклассниками.
Предварительно, выстрел произошел непроизвольно, когда мальчик тряс в руках свою сумку. Пистолет, лежавший внутри, сработал, пуля рикошетом угодила в левую щеку находившейся неподалеку восьмиклассницы. Травма оказалась несерьезной: потерпевшую отвели в медпункт, а после отпустили с занятий.
— Девочке оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждается, — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
В администрации учебного заведения сообщили, что после инцидента в школе продолжились занятия.
— Нет, не переживайте — все у нас нормально, мы учимся в штатном режиме. Учимся по расписанию — все на месте, — приводит слова сотрудника школы издание Ura.ru.
После этого инцидента прокуратура ЯНАО организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям руководства школы. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по статьям «Халатность» (статья 293) и «Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности» (статья 238).
— В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — отметили в пресс-службе местного Следственного комитета.
Кроме того, ситуацию взял на личный контроль мэр Нового Уренгоя Андрей Колодин. По его словам, с учениками всех городских школ проведут беседы, а в самих учебных заведениях организуют проверки с участием надзорных ведомств и силовых структур.
— Ставлю на срочный контроль… Правоохранители выясняют все обстоятельства. Сделаем все, чтобы подобное не повторилось, — написал Колодин в своем Telegram-канале.
В соответствии с уголовным делом, возбужденным по статьям о халатности и небезопасных услугах, следователи планируют привлечь к ответственности школьную охрану. Такое предположение в беседе с «Вечерней Москвой» сделал юрист Глеб Подъяблонский.
— Основные вопросы у правоохранителей, видимо, к охране: почему молодой человек с этой фигней в школу прошел, — пояснил он.
По словам эксперта, за предоставление небезопасных услуг виновникам грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей либо два года колонии, ограничения свободы или принудительных работ. За халатность охранников могут оштрафовать на сумму до 120 тысяч рублей, арестовать на три месяца или приговорить к исправительным работам на год.
Подъяблонский отметил, что девятиклассника, пронесшего пистолет в школу, никак не будут наказывать в силу возраста. Если окажется, что мальчик взял его у родителей, к ответственности привлекут уже их.
— Все будет зависеть от того, каким именно был пневматический пистолет. Бывают такие, из которых можно человека если не убить, то серьезно покалечить, а есть, которые в киосках продают, — добавил юрист.
В сентябре в российских школах случилось несколько нападений учеников на одноклассников и учителей.
Первый случай произошел 23 сентября в школе Балаганска, когда ученики готовились к уроку физкультуры. Около 10:30 в раздевалку вошел подросток с молотками и ножами в руках. Прокричав: «Я вас убью!», мальчик набросился на детей. В результате один из ребят получил травму головы, еще несколько — травмы рук. Агрессивного ученика остановил учитель физкультуры. Он скрутил ребенка и вызвал полицию.
Правоохранительные органы рассматривают несколько версий о возможных мотивах нападавшего, по одной из них, в деле был украинский след. Кроме того, следователи нашли Telegram-канал ученика, в котором он рассказывал о планах массового убийства.
16 сентября семиклассник из Челябинска напал с молотком на одноклассников во время урока. В результате пострадали четверо детей, двоим потребовалась операция. Также в больнице оказалась учительница, которая пыталась остановить агрессора. Самого мальчика вскоре после нападения нашли в туалете, где он попытался совершить самоубийство.
Предполагалось, что нападавший мог быть участником суицидальной игры «Красный дельфин». Примерно за час до инцидента подросток опубликовал на своей странице в социальной сети пост в поддержку создателя игры.