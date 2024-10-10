Пуля срикошетила: как школьник из Нового Уренгоя выстрелил в подругу

По словам эксперта, за предоставление небезопасных услуг виновникам грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей либо два года колонии, ограничения свободы или принудительных работ. За халатность охранников могут оштрафовать на сумму до 120 тысяч рублей, арестовать на три месяца или приговорить к исправительным работам на год.