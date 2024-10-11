В Калининграде сотрудницу Минцифры подозревают в хищении

«По данным правоохранительных органов, с 2020 по 2022 годы подозреваемая, используя служебное положение, завладела денежными средствами в сумме более 1,1 миллиона рублей, перешедшими после выделения в фонд заработной платы ныне ликвидированного центра, учредителем которого являлось министерство цифровых технологий и связи Калининградской области», — говорится в сообщении.