Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде сотрудницу Минцифры подозревают в хищении

Сотрудницу Минцифры в Калининграде подозревают в хищении денег из фонда зарплаты.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 10 окт — РИА Новости. Сотрудница структуры Минцифры в Калининграде подозревается в хищении денежных средств из фонда заработной платы на сумму больше миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудниками ОЭБиПК города Калининграда совместно с коллегами из регионального УФСБ РФ в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность 46-летней сотрудницы ГАУ КО «Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности» к мошенничеству, совершенному организованной группой либо в особо крупном размере.

«По данным правоохранительных органов, с 2020 по 2022 годы подозреваемая, используя служебное положение, завладела денежными средствами в сумме более 1,1 миллиона рублей, перешедшими после выделения в фонд заработной платы ныне ликвидированного центра, учредителем которого являлось министерство цифровых технологий и связи Калининградской области», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.