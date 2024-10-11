В Калининграде сотрудницу Минцифры подозревают в хищении

КАЛИНИНГРАД, 10 окт — РИА Новости. Сотрудница структуры Минцифры в Калининграде подозревается в хищении денежных средств из фонда заработной платы на сумму больше миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудниками ОЭБиПК города Калининграда совместно с коллегами из регионального УФСБ РФ в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность 46-летней сотрудницы ГАУ КО «Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности» к мошенничеству, совершенному организованной группой либо в особо крупном размере.
«По данным правоохранительных органов, с 2020 по 2022 годы подозреваемая, используя служебное положение, завладела денежными средствами в сумме более 1,1 миллиона рублей, перешедшими после выделения в фонд заработной платы ныне ликвидированного центра, учредителем которого являлось министерство цифровых технологий и связи Калининградской области», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.