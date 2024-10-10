Спасала жизнь пациентке: за что Минздрав хочет засудить врача из Тамбова

Суд в Тамбове приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении врача Яны Шуваловой. Ее обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью пациентки во время проведения колоноскопии. Врачи заявляют, что вины врача в травмировании нет, с этим согласна и пациентка. Адвокаты считают, что дело расследовали и передали в суд слишком быстро. «Вечерняя Москва» собрала подробности этого дела и узнала, действительно ли Шувалова может быть невиновна.
Пациентку экстренно прооперировали
Инцидент, с которым связано разбирательство, произошел 26 ноября 2023 года. В частную клинику в Тамбове обратилась 69-летняя женщина с жалобами на запоры. Лечащий врач решила исключить возможные патологии и направила ее на колоноскопию — исследование нижних отделов кишечника.
Из-за возраста пациентка находилась в группе риска, любое ее движение во время колоноскопии могло привести к травме. Поэтому врач-эндоскопист Яна Шувалова, проводившая процедуру, несколько раз предупредила ее о возможных осложнениях. Пенсионерка, осознавая все риски, согласилась на колоноскопию. После этого Шувалова тщательно подготовила пациентку и предложила провести процедуру под общим наркозом — та согласилась.
Во время колоноскопии Шувалова выяснила примерную причину запоров пациентки. Кишечник пенсионерки был сильно подвержен возрастным изменениям, один из участков был сильно заужен, а другой почти полностью перестал выполнять свои функции.
Уже завершая процедуру, Шувалова заметила перфорацию — сквозное отверстие в стенке кишки. Она сразу вызвала дежурного хирурга и анестезиолога-реаниматолога, которые экстренно прооперировали пенсионерку. Также Шувалова предупредила о произошедшем главврача и директора клиники, пишет «Лента.ру».
Предположив, что перфорация могла появиться во время процедуры, Шувалова вместе с администрацией клиники извинилась перед пациенткой. По инициативе главврача пенсионерке выплатили крупную денежную сумму за неудобства, ее такое решение устроило. Кроме того, пациентке предложили за счет клиники сделать дополнительную операцию в Москве, но она отказалась.
Расследование заняло всего пять месяцев
После инцидента пожилая пациентка не раз заявляла, что еще во время подготовки к процедуре осознавала риски, поэтому никаких претензий к клинике не имеет. В свою очередь действия Шуваловой оценили специалисты. Они пришли к выводу, что процедура была проведена правильно, а травма возникла из-за естественных осложнений. По закону такие случаи неподсудны.
Тем не менее инцидент привлек внимание Минздрава Тамбовской области. Спустя всего два дня, 28 ноября, сотрудники медицинского ведомства подготовили и направили обращение в Следственный комитет. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и предположили, что Шувалова по собственной неосторожности коснулась стенок кишечника наконечником колоноскопа, спровоцировав травму.
По результатам такой проверки можно было возбудить дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (статья 118 УК РФ). Тем не менее 28 декабря следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).
Затем 18 апреля они возбудили в отношении Шуваловой еще одно уголовное дело, на этот раз по статье 118. Затем два дела объединили в одно производство. Однако на следующий день они прекратили дело по статье 238 из-за отсутствия состава преступления. Расследование завершилось 22 апреля.
Инцидент рассмотрело Пензенское бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ). Эксперты пришли к выводу, что к травмированию пациентки привели не осложнения, а неправильные действия Шуваловой. 22 апреля заключение СМЭ вместе с уголовным делом предъявили врачу и ее адвокату.
В своих доводах эксперты бюро ссылались на «Стандарты качества колоноскопии (пособие для врачей)», опубликованные в журнале «Доказательная гастроэнтерология». По неподтвержденной информации, ссылка на этот сборник была указана в документе с ошибкой и никуда не вела.
Тем не менее журнал можно найти в Сети. Примечательно, что раздела о перфорации стенок кишечника в журнале нет, а само слово «перфорация» встречается в нем трижды. Также эксперты со ссылкой на те же самые стандарты отметили, что Шувалова проводила процедуру без ассистента. При этом в журнале о необходимости такого помощника нигде не говорится.
Выводы Пензенского бюро СМЭ удивили других медицинских экспертов. Директор Института судебной медицины и патологии (ИСМИП) Олеся Веселкина напомнила, что процедура проводилась под наркозом. Она сделала вывод, что врачи всеми силами старались избежать возможных рисков и неудобств для пациентки. По словам Веселкиной, при такой анестезии риск повредить кишечник гораздо меньше, но все еще возможен.
В свою очередь доктор медицинских наук, заведующий отделением эндоскопии Санкт-Петербургского клинического онкологического диспансера заявил, что прикосновение наконечником колоноскопа к стенкам кишечника, в котором обвинили врача, не является нарушением.
— Это происходит регулярно, и избежать этого на практике невозможно. В любом случае дефектом это назвать нельзя: чтобы на здоровой кишке добиться перфорации, нужно очень постараться, а на больной она может возникнуть самопроизвольно, есть там колоноскоп или нет, — подчеркнул он.
Эксперты Российского эндоскопического общества предположили, что причиной травмирования пациентки стало хроническое заболевание толстой кишки, которой та страдала уже долгие годы.
— Действия врача-эндоскописта Яны Шуваловой и хирурга, который провел операцию, позволили избежать трагического исхода в данном клиническом случае, — отметил профессор, почетный председатель Российского эндоскопического общества Михаил Королев.
Бывший следователь по особо важным делам, адвокат Николай Семенов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что по закону далеко не всегда травмирование пациента считается виной врача. По его словам, если доктор соблюдал клинические рекомендации Минздрава, то его действия не могут считаться преступными.
— Если какая-то травма у пациента возникла из-за того, что врач не следовал этому алгоритму, то в этом будет состав соответствующего преступления. То есть не всегда травма является нарушением, так как существуют многие операции, которые сопровождаются высокими рисками, — пояснил правозащитник.
Он добавил, что даже если в действиях Шуваловой все-таки был состав преступления, то дело изначально квалифицировали неправильно, по ошибочной статье.
— Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — это нарушение, совершаемое с прямым умыслом. Предположим, у пациента возникла травма, если хирург был пьяным в операционной или какое-то оборудование непроверенное стояло… А преступление по другой, 118-й статье, всегда совершается по неосторожности. То есть если врач не следует соответствующим методическим рекомендациям и, например, задевает орган, — отметил Семенов.
Также адвокат отметил, что обычно Минздрав не обращает на такие дела внимания. По словам эксперта, министерство обращается в следственные органы, только когда об этом просит сам потерпевший или если нарушение прав пациента активно освещаются в СМИ. Кроме того, расследование завершилось слишком быстро.
— Ого, — отреагировал Семенов на сроки расследования. — Это очень мало, потому что по таким делам минимум недели две должно уйти на допрос врачей, изъятие документации и прочее. Потом назначается комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая выясняет, кто допустил нарушение. Эти экспертизы очень долгие… Если расследование такого дела занимает год или полтора, то это уже считается быстрым, — заключил правозащитник.
Яна Шувалова работает врачом-эндоскопистом уже 10 лет. В 2014 году она отучилась в Рязанском государственном медицинском университете имени Павлова, а в 2015 году закончила интернатуру по направлению «Хирургия». Также она проходила курсы повышения квалификации в московской Боткинской больнице, а также в РГМУ имени Павлова.
Женщина работает как в частной клинике, так и в городской больнице. Коллеги считают ее одним из лучших и наиболее перспективных молодых специалистов в Тамбовской области.
Также Шувалова сдавала костный мозг для участия в донорских программах.
— Сегодня участвовала в замечательном мероприятии. Я вступила в реестр доноров костного мозга, — писала врач на своей странице в соцсети «ВКонтакте».