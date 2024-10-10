Спасала жизнь пациентке: за что Минздрав хочет засудить врача из Тамбова

Тем не менее журнал можно найти в Сети. Примечательно, что раздела о перфорации стенок кишечника в журнале нет, а само слово «перфорация» встречается в нем трижды. Также эксперты со ссылкой на те же самые стандарты отметили, что Шувалова проводила процедуру без ассистента. При этом в журнале о необходимости такого помощника нигде не говорится.