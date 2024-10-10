Совсем по другому сценарию: омский «Авангард» сыграл повторный матч с «Барысом» и уступил

Уже в первом периоде «Барыс» забил гол — на 15-й минуте. Отличился у него Апальков. И получается, что шайба эта стала единственной в матче. Но и ее хватило. Не отыгрались гости и в этом отрезке до перерыва, и во втором периоде. Даже когда получали большинство.