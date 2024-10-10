Совсем по другому сценарию: омский «Авангард» сыграл повторный матч с «Барысом» и уступил

В четверг, 10 октября, хоккеисты «Авангарда» сыграли встречу чемпионата КХЛ на выезде против «Барыса» и уступили с минимальной разницей 0:1. Совсем недавний успех с этим же соперником в Омске «ястребам» повторить не удалось.
«Авангард» буквально 5 октября красиво обыграл этого же соперника дома со счетом 4:0, и продолжи он в том же ключе и здесь, то вот тебе и очки, которые так нужны. Но нет!
Уже в первом периоде «Барыс» забил гол — на 15-й минуте. Отличился у него Апальков. И получается, что шайба эта стала единственной в матче. Но и ее хватило. Не отыгрались гости и в этом отрезке до перерыва, и во втором периоде. Даже когда получали большинство.
Могли и пропустить еще, но хорошо сработали на сей раз защита и вратарь. В одном из эпизодов сильно получил в столкновении с соперником Илья Рейнгардт — пока не ясно, обошлось ли там без травмы.
В третьем отрезке омичи не сравняли счет, несмотря на все старания. Показательно было даже большинство, когда все неудачи свалились одна к одной — у нашего форварда Станислава Галиева даже клюшка сломалась в неподходящий момент.
В самой концовке встречи удаление схватил Никита Холодилин, его штраф заканчивался за 25 секунд до сирены. В итоге вынужденно менять вратаря на еще одного полевого игрока «Авангарду» пришлось даже в меньшинстве. И это гол забить ему тоже не помогло.
В результате 1:0 — победа «Барыса». Далее «ястребы» встретятся октября с «Металлургом» 12 октября на его льду.