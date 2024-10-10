Вдова Роберта Кеннеди умерла в возрасте 96 лет

В 1949-м Этель окончила колледж, получив степень бакалавра, а уже через год состоялась ее помолвка, а потом и свадьба с Робертом Кеннеди. За 18 лет брака у Роберта и Этель родились 11 детей. Сама Этель еще до замужества начала помогать своему супругу в политических делах — сначала во время выборов в конгресс, а впоследствии и во время президентских выборов.