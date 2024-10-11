В один день с 16-летней девочкой в Березниках пропал 17-летний юноша

Поисковики опубликовали ориентировку на Олехова Глеба Михайловича сразу после ориентировки на Лесную Викторию Михайловну. По данным perm.aif.ru, подростки могли жить по соседству в Березниках, но пока достоверно неизвестно, связаны ли их исчезновения.