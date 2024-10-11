В один день с 16-летней девочкой в Березниках пропал 17-летний юноша

26 сентября, в один день с объявленной в розыск 16-летней Викторией Лесной, в Березниках пропал и 17-летний Глеб Олехов, объявил Поисковый отряд имени Ирины Бухановой.
Поисковики опубликовали ориентировку на Олехова Глеба Михайловича сразу после ориентировки на Лесную Викторию Михайловну. По данным perm.aif.ru, подростки могли жить по соседству в Березниках, но пока достоверно неизвестно, связаны ли их исчезновения.
По данным волонтёров, 17-летний Глеб Олехов ушёл из дома на улице Набережной в Березниках 26 сентября, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Рост юноши — 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, глаза карие. Подросток был оден в серую куртку, чёрные спортивные штаны и чёрные кросовки «Адидас».
Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавших, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам (342) 204−49−04 или 102.