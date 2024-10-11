Под Выборгом произошло слабое землетрясение

Эпицентр толчков пришелся на Гончаровское поселение. Однако никаких встревоженных оценок и комментариев местных жителей в социальных сетях обнаружено не было — слабое землетрясение прошло абсолютно незамеченным. Напомним, в конце прошлого года в Ленобласти были зафиксированы куда более ощутимые толчки в 2,4 балла.