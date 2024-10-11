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Ynet: журналиста из США задержали за разглашение данных об ударе Ирана

Джереми Лоффредо публиковал утверждения о попадании иранских снарядов по авиабазе Неватим на юге Израиля и штабу разведслужб в центральной части страны.
Источник: Аргументы и факты

Израильские правоохранители задержали американского журналиста Джереми Лоффредо. Подробности сообщает портал Ynet.

Независимый журналист подозревается в разглашении чувствительной информации. Она касается последствий ракетного удара Ирана по израильским военным объектам 1 октября.

Лоффредо сотрудничал с телеканалом Fox News и The Grayzone. Именно из-за материалов на этих площадках о местах попадания иранских ракет он был задержан по факту создания угроз национальной безопасности Израиля.

Так, журналист обнародовал, что снаряды попали по авиабазе Неватим на юге Израиля и штабу разведслужб в центральной части страны. Также он рассказывал аудитории, откуда Тель-Авив наносит удары по сектору газа и где находится личный самолет премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Лоффредо могу обвинить в попытке помочь противнику в военное время информацией. Происшествие может повлечь дипломатический инцидент, так как журналист является гражданином США.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху совершает удары по ХАМАС и «Хезболле», чтобы сохранить свои позиции во власти и спастись от судебных дел.