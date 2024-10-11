NBC: жертвами урагана «Милтон» стали не менее 12 человек

Ураган «Милтон» в американском штате Флорида привел к гибели не менее чем 12 человек. Об этом сообщает телеканал NBC News.
В телерепортаже отмечается, что один человек погиб в результате падения дерева на машину. Кроме того, сообщается о смерти человека в округе Сент-Люси.
Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида по наводненным после урагана «Милтон» улицам начали плавать крокодилы.
Напомним, «Милтон» достиг суши и обрушился на побережье Флориды утром 10 октября. Сразу после этого сообщалось о разрушении около 125 домов. Более 2,6 миллиона человек остались без электричества. Урагану была присвоена максимальная категория по шкале Саффира — Симпсона.