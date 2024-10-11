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Американский суд вынесет приговор Виннику 17 января следующего года

Проведение заседания судьей Сьюзан Иллстон намечено на 11:00 по местному времени.
Источник: Аргументы и факты

Суд Северного округа штата Калифорния назначил на 17 января 2025 года вынесение приговора россиянину Александру Виннику. Он обвиняется по факту отмывания денег.

Данные о судебном заседании опубликованы в электронной базе суда. Процесс назначен на 11:00 по местному времени и будет проведен судьей Сьюзан Иллстон.

Напомним, что дело получило развитие после того, как Винник пошел на сделку с американской прокуратурой. Он признался в совершении преступления.

Гражданин РФ был задержан правоохранителями в 2017 году на территории Греции. Такой запрос оформили США, обвиняя Винника в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через интернет-биржу криптовалют BTC-e.

Ранее сообщалось, что суд постановил арестовать россиянина Дениса Постового. Он обвиняется в незаконных поставках электроники военного назначения в Россию, и доставить его в Вашингтон.