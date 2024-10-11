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Что произошло в Иркутске в ночь на 11 октября: последние новости

Глава СКР потребовал доклад об избиения школьника в Усть-Илимске
Источник: Комсомольская правда

Глава Следкома России запросил доклад об избиении подростка в одной из школ Усть-Илимска. Пятиклассник пострадал от рук 14-летнего парня на перемене. Первому даже потребовалась медицинская помощь. Все действия снимались на видео и позже были опубликованы, что и привлекло внимание правоохранительных органов.

В Братске школьник угодил под колеса японской иномарки. 7-летнего ребенка сбила машина, когда тот пересекал дорогу. Ему потребовалась помощь врачей. Сейчас госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства.

В Иркутской области 250 тюков сена сгорели из-за непотушенного окурка. Сено предназначалось для крупно-рогатого скота. Участок, где хранились тюки охранял 53-летний мужчина. По его вине и произошел пожар.