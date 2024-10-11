Что произошло в Иркутске в ночь на 11 октября: последние новости

Глава Следкома России запросил доклад об избиении подростка в одной из школ Усть-Илимска. Пятиклассник пострадал от рук 14-летнего парня на перемене. Первому даже потребовалась медицинская помощь. Все действия снимались на видео и позже были опубликованы, что и привлекло внимание правоохранительных органов.