В аэропорту Астаны у пассажирки рейса Стамбул — Астана пропала кошка

Как пишет Instagram*-паблик my.life_astana, к ним в редакцию обратилась жительница столицы. По ее словам, 4 октября в столичном аэропорту у нее пропала кошка.
Инцидент произошел во время разгрузки багажа рейса DV492 Стамбул — Астана. Оказалось, что переноску с животным уронили и кошка убежала. Известно, что проводятся поиски, но женщина сомневается в их успешном исходе.
«Я думаю, что никто не ищет. Для них это просто кошка, а для нас — член семьи. Возможно, она до сих пор в здании или убежала в лесополосу. Кошка очень пугливая и на стрессе сейчас», — рассказала женщина.
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