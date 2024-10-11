Пенсионерку нашли мертвой среди мусора в квартире в Павлодаре

На бабушку часто жаловались, так как за несколько лет она накопила в квартире сотни килограммов мусора. Женщина жила одна в квартире после того, как в феврале этого года ее сына убили. Соседи считают, что этот факт сказался на ее психическом состоянии. Недавно пенсионерка куда-то пропала — соседи стали беспокоиться по этому поводу и вызвали полицию. Прибывший на место участковый передал вызов спасателям. Через балкон попасть в квартиру не удалось — пришлось вскрывать дверь. К сожалению в квартире среди мусора лежало тело пенсионерки.