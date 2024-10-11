Пенсионерку нашли мертвой среди мусора в квартире в Павлодаре

На бабушку часто жаловались, так как за несколько лет она накопила в квартире сотни килограммов мусора. Женщина жила одна в квартире после того, как в феврале этого года ее сына убили. Соседи считают, что этот факт сказался на ее психическом состоянии. Недавно пенсионерка куда-то пропала — соседи стали беспокоиться по этому поводу и вызвали полицию. Прибывший на место участковый передал вызов спасателям. Через балкон попасть в квартиру не удалось — пришлось вскрывать дверь. К сожалению в квартире среди мусора лежало тело пенсионерки.
«Вызывают соседи, из квартиры доносится неприятный запах, долгое время не видели соседи женщину. Спасатели по месту вызова применили специальный инструмент, вскрыли квартиру, и в ванной комнате обнаружили тело женщины без признаков жизни», — рассказал руководитель спасательного подразделения № 1 ДЧС Павлодарской области Валерий Архипов.
Жильцы дома считают, если бы их соседка постоянно находилась под наблюдением врачей — такого страшного конца ей удалось бы избежать. Сообщается, что женщину уже забирали в психоневрологический диспансер, но принудить к лечению не могли, а сама она отказалась.
«Когда к нам доставили эту женщину, она была в поведении абсолютно спокойном, отвечала на наши вопросы. Не было агрессивных или каких-то аутоагрессивных тенденций. Она объяснила, — что я очень бережлива и эти вещи мне нужны возможно в будущем будут. Такие люди подлежат оформлению в медико-социальные учреждения стационарного типа. Дом престарелых, я думаю. Психиатрическая больница в данном случае была ей не показана», — заявила замруководителя по психиатрической службе Павлодарского областного центра психического здоровья Виктория Ефимова.
Теперь судмедэкспертам предстоит выяснить, как долго тело пенсионерки пролежало в квартире.