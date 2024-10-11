Основой дела против бывшего адвоката Новикова стали лживые данные о Буче

Распространение недостоверной информации о действиях российских войск в Буче и Мариуполе послужило основанием для открытия уголовного дела против бывшего адвоката Ильи Новикова*. Об этом сообщается в официальных судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
По материалам дела, на канале «Популярная политика» на платформе YouTube было опубликовано интервью Новикова. Его целью было донесение до публики информации о том, что российские военнослужащие во время пребывания в Буче якобы совершали преступные действия против местных жителей. Аналогичные данные он распространял и о «действиях» ВС РФ в Мариуполе.
Таким образом, Новиков дискредитировал Вооруженные силы России. Кроме того, своими действиями вводил в заблуждение широкий круг людей.
Напомним, что в июне 2023 года Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Новикова к 8,5 годам тюремного заключения за распространение фейковой информации о российской армии. В июле Росфинмониторинг причислил его к списку террористов и экстремистов.
Согласно судебным документам, в феврале 2022 года Новиков, обвиняемый в госизмене, покинул Россию и уехал в Польшу. Москва обратилась к Варшаве с призывом провести проверку в отношении юриста, однако получила отказ.
*Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов.