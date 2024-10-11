Татьяну Лазареву объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма

Ранее телеведущая заявила в соцсетях, что радуется новостям об атаках украинских беспилотников на российские города. После этого в отношении нее было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма с использованием Интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В июле Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Лазареву. Ей грозит до семь лет лишения свободы.