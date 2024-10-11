Татьяну Лазареву объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом) объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.
«Лазарева объявлена в международный розыск», — сказано в материалах.
В документах уточняется, что Лазарева на протяжении долгого времени проживает за пределами РФ.
Ранее телеведущая заявила в соцсетях, что радуется новостям об атаках украинских беспилотников на российские города. После этого в отношении нее было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма с использованием Интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В июле Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Лазареву. Ей грозит до семь лет лишения свободы.
Минюст включил Лазареву в перечень иноагентов 22 июля 2022 года. Также в этот перечень включен и ее бывший муж — телеведущий Михаил Шац. Лазарева неоднократно была оштрафована за нарушение закона об иноагентах.