Наркотики из Москвы везли в автодвигателях для Хабаровска

Как установили правоохранительные органы, подозреваемый откликнулся на объявление о трудоустройстве в Интернете. Анонимный куратор направил его за наркотиками в указанные места в Московском регионе. Мужчина маскировал запрещенные вещества в грузовых отправлениях и пересылал их на Дальний Восток с помощью железнодорожного транспорта.