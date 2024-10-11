Наркотики из Москвы везли в автодвигателях для Хабаровска

В Хабаровске сотрудники полиции на транспорте успешно ликвидировали крупный канал поставки наркотиков, сообщает социальная сеть ВК Транспортная полиция Дальнего Востока.
Операция прошла в рамках масштабной борьбы с наркопреступностью, и результатом стало задержание 39-летнего местного жителя, который использовал хитроумный метод для переправки запрещенных веществ.
Как установили правоохранительные органы, подозреваемый откликнулся на объявление о трудоустройстве в Интернете. Анонимный куратор направил его за наркотиками в указанные места в Московском регионе. Мужчина маскировал запрещенные вещества в грузовых отправлениях и пересылал их на Дальний Восток с помощью железнодорожного транспорта.
Задержание произошло в момент получения посылки, отправленной им самим из Москвы в Хабаровск. Наркотики были тщательно скрыты в корпусе автомобильного двигателя. В ходе обыска полицейские изъяли более 23 килограммов различных наркотических средств, что свидетельствует о серьезности преступной схемы.
Во время допроса задержанный пояснил, что планировал реализовывать криминальный товар крупными партиями с использованием тайников-закладок на территории Дальнего Востока. В настоящее время следователи УТ МВД России по ДФО предъявили мужчине обвинение в соответствии со статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России, отметила, что продолжаются мероприятия по установлению всех соучастников этой преступной деятельности.