6-летний мальчик сжег 12 рулонов сена и постройку в Иркутской области

В Иркутской области 6-летний мальчик сжег 12 тюков сена и хозяйственную постройку. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС региона, пожар произошел в селе Тотохон. Мальчика оставили без присмотра и ему на глаза попались спички. Он решил проверить, как они работают и поджег сено.
— Пожар потушили семь специалистов и две единицы техники ведомства, — поделились дознаватели.
Пожарные напоминают родителям, что с детьми необходимо проводить беседы об опасности игр с огнем. По возможности не оставлять их без присмотра, а легковоспламеняющиеся предметы убирать подальше.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пьяный охранник сжег 250 тюков сена не потушенным окурком. Его заготовили на ферме в деревне Савинская для корма КРС.