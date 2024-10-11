Харрисбург
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

6-летний мальчик сжег 12 рулонов сена и постройку в Иркутской области

Ребенок был без присмотра родителей.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области 6-летний мальчик сжег 12 тюков сена и хозяйственную постройку. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС региона, пожар произошел в селе Тотохон. Мальчика оставили без присмотра и ему на глаза попались спички. Он решил проверить, как они работают и поджег сено.

— Пожар потушили семь специалистов и две единицы техники ведомства, — поделились дознаватели.

Пожарные напоминают родителям, что с детьми необходимо проводить беседы об опасности игр с огнем. По возможности не оставлять их без присмотра, а легковоспламеняющиеся предметы убирать подальше.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пьяный охранник сжег 250 тюков сена не потушенным окурком. Его заготовили на ферме в деревне Савинская для корма КРС.

пожары