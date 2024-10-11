6-летний мальчик сжег 12 рулонов сена и постройку в Иркутской области

В Иркутской области 6-летний мальчик сжег 12 тюков сена и хозяйственную постройку. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС региона, пожар произошел в селе Тотохон. Мальчика оставили без присмотра и ему на глаза попались спички. Он решил проверить, как они работают и поджег сено.