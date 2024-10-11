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В посёлке в Пермском крае на улице нашли обнажённое мёртвое тело

Это произошло в Ильинском.

Источник: РИА "Новости"

В посёлке Ильинском Пермского края на улице нашли тело человека, сообщил источник сайта perm.aif.ru.

По данным perm.aif.ru, тело обнаружили 9 октября на улице Оборонной в Ильинском: оно лежало на ступеньках. При этом умерший был раздет. Полиция работала на месте происшествия несколько часов, сообщили очевидцы.

В СУ СК РФ по Пермскому краю perm.aif.ru сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

По информации perm.aif.ru, погибшим мог быть несовершеннолетний, но достоверной информации о его возрасте пока нет.

В тот же день мёртвым нашли и жителя столицы региона: в Перми под окнами 25-этажной новостройки на улице Декабристов в Индустриальном районе города обнаружили тело пожилого мужчины — как сообщили perm.aif.ru в краевом следственном управлении СК России, погибшему было 94 года.

СК