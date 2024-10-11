В посёлке в Пермском крае на улице нашли обнажённое мёртвое тело

В тот же день мёртвым нашли и жителя столицы региона: в Перми под окнами 25-этажной новостройки на улице Декабристов в Индустриальном районе города обнаружили тело пожилого мужчины — как сообщили perm.aif.ru в краевом следственном управлении СК России, погибшему было 94 года.