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Число жертв израильских ударов по Бейруту увеличилось до 22 человек

Еще 117 человек получили ранения.
Источник: Аргументы и факты

Число жертв в результате израильских авианалетов на Бейрут увеличилось до 22, сообщил Центр экстренных ситуаций Министерства здравоохранения Ливана.

Согласно обновленной информации, еще 117 человек получили ранения.

Напомним, в четверг израильская авиация атаковала квартал Рас ан-Набаа в центральной части Бейрута. По данным СМИ, мишенью авианалета был важный представитель «Хезболлы» Вафик Сафа.

Ранее сообщалось, что израильские военные атаковали по штаб-квартиру разведки движения «Хезболла», расположенную в столице Ливана. В Армии обороны Израиля добавили, что за последние несколько часов нанесены удары по складам «Хезболлы», где хранилось оружие.