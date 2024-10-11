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Во Владивостоке после ДТП с участием двух автобусов пострадал пассажир

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Источник: ГУ МВД

Во Владивостоке на проспекте Красного Знамени произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент случился, когда 42-летний водитель автобуса Yutong двигался по направлению от улицы Некрасовская к улице Гоголя. Отъезжая от остановки общественного транспорта «Гоголя», он врезался в стоящий рядом автобус ПАЗ VECTOR NEXT. Сотрудники ГАИ и медицинская бригада оперативно прибыли на место автоаварии.

«В результате автоаварии травму получил пассажир маршрутного автобуса ПАЗ», — сообщили в полиции.

Возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью пассажира. Назначено проведение технических экспертиз для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, во Владивостоке 8 октября случилось ДТП с участием маршрутного автобуса. Авария произошла на улице Днепровская, когда маршрутный автобус ПАЗ VECTOR NEXT столкнулся с автомобилем NISSAN CARAVAN в процессе разворота. Установлено, что водитель автобуса не занял необходимое крайнее левое положение перед маневром, что и стало причиной ДТП. 9 октября во Владивостоке произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля на улице Анны Щетининой. Установлено, что 51-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Brevis, двигаясь со стороны улицы Выселковая в направлении улицы Адмирала Горшкова, выехала на полосу встречного движения. Это привело к столкновению с автобусом King Long, за рулем которого также находился 51-летний водитель.