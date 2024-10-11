Сын-подросток жительницы Комсомольска-на-Амуре перевел деньги мошенникам

Гаджет нашел сын-подросток горожанки, чтобы посидеть в онлайн-игре. Пока мама спала, он перешел по предложенной в игре ссылке о продаже игровой валюты. Потом с ним через мессенджер связалась незнакомая девушка и предложила купить виртуальные монеты.