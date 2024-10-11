Мобильные в тонометре: хитрая попытка контрабанды в новосибирском СИЗО

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области, в ходе досмотра медицинской передачи, предназначенной для одного из заключенных СИЗО № 1, были обнаружены шесть мобильных телефонов, десять SIM-карт и зарядные устройства к ним. Все запрещенные предметы оказались тщательно спрятаны внутри корпуса медицинского тонометра.