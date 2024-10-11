Мобильные в тонометре: хитрая попытка контрабанды в новосибирском СИЗО

В новосибирском следственном изоляторе № 1 сотрудники учреждения предотвратили очередную попытку передачи запрещенных предметов заключенным. Необычный способ контрабанды привлек внимание правоохранителей, выявивших спрятанные в неожиданном месте мобильные устройства.
Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области, в ходе досмотра медицинской передачи, предназначенной для одного из заключенных СИЗО № 1, были обнаружены шесть мобильных телефонов, десять SIM-карт и зарядные устройства к ним. Все запрещенные предметы оказались тщательно спрятаны внутри корпуса медицинского тонометра.
В настоящее время сотрудники ГУФСИН проводят проверку, направленную на установление личности и привлечение к ответственности лица, которое пыталось передать запрещенные предметы.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что уроженцу Казахстана, которого хотели выдворить из России, разрешили остаться в Новосибирске.