В США спасли мужчину в холодильнике, которого унесло в океан

«Экипаж вертолета с авиабазы береговой охраны в Майами в четверг спас человека примерно в 30 милях (48 км — ред.) от Лонгбоут-Ки впоследствии урагана “Милтон”. Команда воздушного судна доставила мужчину в больницу города Тампа для дальнейшего лечения после того, как он был обнаружен цепляющимся за холодильник в спасательном жилете», — говорится в заявлении на сайте береговой охраны.
Отмечается, что пострадавший, обозначенный как капитан Дейв, в понедельник вышел в море на своей рыбацкой лодке, однако из-за поломки судна по рации запросил эвакуации. Само судно осталось дрейфовать, дожидаясь буксира. В среду Дейв уведомил береговую охрану, что отправляется к лодке, чтобы провести ремонт, однако не вернулся.
«Этот человек выжил в кошмарных даже для самых опытных моряков условиях. Чтобы понять серьезность условий урагана, мы предполагаем, что он пережил порывы ветра в 120−140 километров в час, волны высотой 6−7 метров в течение продолжительного времени, включая ночь. Он выжил благодаря спасательному жилету, аварийному маяку, указывающему местоположение, и холодильнику», — приводятся слова представителя береговой службы.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана «Милтон» и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии свыше 3 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества. Число погибших от разгула стихии пока не превышает четырех человек.