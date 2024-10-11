В США спасли мужчину в холодильнике, которого унесло в океан

«Экипаж вертолета с авиабазы береговой охраны в Майами в четверг спас человека примерно в 30 милях (48 км — ред.) от Лонгбоут-Ки впоследствии урагана “Милтон”. Команда воздушного судна доставила мужчину в больницу города Тампа для дальнейшего лечения после того, как он был обнаружен цепляющимся за холодильник в спасательном жилете», — говорится в заявлении на сайте береговой охраны.