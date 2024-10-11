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Два человека погибли в результате утечки опасного газа на заводе в Техасе

В городах Дир-Парк и Пасадена объявлена экстремальная ситуация.

Утечка сероводорода была допущена на территории химического завода Pemex в Техасе. Подробности сообщили авторы Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, в результате происшествия погибли два человека. Еще пять человек пострадали и обратились за медицинской помощью.

На данный момент в двух городах объявлена экстремальная ситуация. Речь идет о Дир-Парке и Пасадене. Подробности и причины возникновения инцидента уточняются.

Ранее сообщалось о пожаре на химзаводе компании Grillo в Германии. Инцидент случился в городе Дуйсбург, в районе ЧП наблюдался густой дым.