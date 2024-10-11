Два человека погибли в результате утечки опасного газа на заводе в Техасе

Утечка сероводорода была допущена на территории химического завода Pemex в Техасе. Подробности сообщили авторы Daily Mail со ссылкой на собственные источники.
По данным СМИ, в результате происшествия погибли два человека. Еще пять человек пострадали и обратились за медицинской помощью.
На данный момент в двух городах объявлена экстремальная ситуация. Речь идет о Дир-Парке и Пасадене. Подробности и причины возникновения инцидента уточняются.
Ранее сообщалось о пожаре на химзаводе компании Grillo в Германии. Инцидент случился в городе Дуйсбург, в районе ЧП наблюдался густой дым.