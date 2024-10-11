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Цепочку на 1,5 млн тенге украл фельдшер у жительницы Алматы

В Алматы фельдшера скорой помощи уволили за кражу золотой цепочки пациентки, находившейся без сознания, передает ИА El.kz.

По информации Almaty.tv, женщину экстренно транспортировали в больницу, когда её сын заметил пропажу дорогостоящего украшения стоимостью около 1,5 миллиона тенге. Мужчина сразу обратился в полицию, после чего были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, установленных в машине скорой помощи.

На видео зафиксировано, как сотрудник скорой, воспользовавшись тем, что его никто не видит, снял золотую цепочку с пациентки. Позже стало известно, что фельдшер сдал украшение в ломбард. В результате расследования цепочка была возвращена владелице, а сам сотрудник был незамедлительно уволен.

«По данному факту управлением полиции Турксибского района начато досудебное расследование по факту кражи по ч. 1 ст. 188 УК РК. В тот же день фельдшер был задержан, изъята видеозапись, проводится досудебное расследование», — доложил начальник отдела прокуратуры Турксибского района Адлет Куандыков.