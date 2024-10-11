Цепочку на 1,5 млн тенге украл фельдшер у жительницы Алматы

По информации Almaty.tv, женщину экстренно транспортировали в больницу, когда её сын заметил пропажу дорогостоящего украшения стоимостью около 1,5 миллиона тенге. Мужчина сразу обратился в полицию, после чего были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, установленных в машине скорой помощи.
На видео зафиксировано, как сотрудник скорой, воспользовавшись тем, что его никто не видит, снял золотую цепочку с пациентки. Позже стало известно, что фельдшер сдал украшение в ломбард. В результате расследования цепочка была возвращена владелице, а сам сотрудник был незамедлительно уволен.
«По данному факту управлением полиции Турксибского района начато досудебное расследование по факту кражи по ч. 1 ст. 188 УК РК. В тот же день фельдшер был задержан, изъята видеозапись, проводится досудебное расследование», — доложил начальник отдела прокуратуры Турксибского района Адлет Куандыков.