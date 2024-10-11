Цепочку на 1,5 млн тенге украл фельдшер у жительницы Алматы

На видео зафиксировано, как сотрудник скорой, воспользовавшись тем, что его никто не видит, снял золотую цепочку с пациентки. Позже стало известно, что фельдшер сдал украшение в ломбард. В результате расследования цепочка была возвращена владелице, а сам сотрудник был незамедлительно уволен.