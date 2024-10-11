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Вандалы разбили тёплую остановку в Красноярске

Злоумышленников уже установили, информация передана в полицию.

В начале октября в Красноярске заработали 10 новых тёплых остановок. Остановку «Театр оперы и балета» уже разбили. В ней пьяные мужчины подрались и в результате разбили стеклянную стенку, рассказали в МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

Остановочный пункт оборудован видеонаблюдением. Вандалов уже установили, информация передана в полицию. На данный момент ведётся претензионная работа по оценке причинённого ущерба.

Тёплые остановки сделали для комфорта жителей, чтобы защитить их от зимних морозов во время ожидания общественного транспорта. В будущем возможно их станет больше, если, конечно, жители города не разобьют те, которые уже установили.