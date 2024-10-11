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В Омске трехлетнего ребенка искусали сверстники

Мама малышки обнаружила множество укусов и кровоподтеков на теле ребенка – пострадали руки, живот и нога девочки
Источник: Комсомольская правда

8 октября женщине поступил звонок от воспитателя детсада № 23 с сообщением, что ее ребенка искусали сверстники. Пострадали спина, обе руки, живот и нога. Омичка насчитала на теле ребенка множество синяков, которые появились явно после многочисленных укусов.

Женщина рассказала, что на ее трехлетнего дочери буквально «не было живого места». Она пришла в ужас. Вскоре выяснилось, что дети периодически оставались одни в группе. После укусов на теле ребенка остались кровоподтеки.

Алексей БУЛАТОВ

«Я предполагаю, что дети (возраст 3 года) находились в группе одни, без взрослых. Как оказалось после этого инцидента, дети систематически оставались одни», — сообщила мать девочки в соцсетях.

Реакция властей

В мэрии проводят служебную проверку по факту случившегося. «Поручил провести служебную проверку по сообщениям о происшествии в детском саду № 23. По словам матери ребёнка, девочку покусали — довольно серьёзно, есть фото — сверстники. Досконально разберёмся в произошедшей ситуации», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

После сообщения в СМИ ситуацией заинтересовались и надзорные органы. В соответствии с законом они будут оценивать действия воспитателя: почему он не предотвратил случившееся, если обеспечение безопасности детей на территории детского сада — его прямая обязанность.