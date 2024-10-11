Слезоточивый газ был распылён в одной из школ Владивостока

Администрация школы оперативно освободила помещение и провела проветривание. По предварительным данным, никто из детей не пострадал, однако инцидент вызвал тревогу. Баллончик, как выяснилось, принесла ученица девятого класса. Его ей дали родители. Сейчас выясняется, сама ли девочка воспользовалась газом или это сделал кто-то из её одноклассников.