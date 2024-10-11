Слезоточивый газ был распылён в одной из школ Владивостока

Прокуратура Советского района Владивостока начала проверку по поводу инцидента, который произошел в одной из школ города. По информации Telegram-канала «Прокуратура Приморского края», в четверг, 10 октября, школьники распылили газ из баллончика для самозащиты в одном из классов школы № 37.
Администрация школы оперативно освободила помещение и провела проветривание. По предварительным данным, никто из детей не пострадал, однако инцидент вызвал тревогу. Баллончик, как выяснилось, принесла ученица девятого класса. Его ей дали родители. Сейчас выясняется, сама ли девочка воспользовалась газом или это сделал кто-то из её одноклассников.
Прокуратура проводит проверку, в рамках которой будет дана оценка эффективности мер, направленных на организацию пропускного режима в школе и профилактическую работу с учениками. Также будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законом. Ход расследования взят под контроль надзорного ведомства.
Подобный случай уже происходил в апреле этого года в школе № 78 Владивостока. Тогда 15-летний ученик распылил перцовый баллончик в коридоре четвёртого этажа, после чего из школы пришлось вывести всех учащихся.