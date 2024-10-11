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Машина с тремя пассажирами упала с моста в Тайшетском районе

ДТП произошло возле села Шелехово
Источник: Комсомольская правда

В Тайшетском районе возле села Шелехово с моста упала машина с тремя пассажирами и водителем. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона, авария произошла в три часа дня 10 октября. За рулем ВАЗ-21213 находился 38-летний водитель.

— Он допустил съезд с проезжей части моста через реку Бирюса, с последующим опрокидыванием. Три пассажира получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Водитель от госпитализации отказался, — поделились инспекторы.

Водителю было предложено пройти освидетельствование и его результаты показали, что мужчина был пьян.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске нашли 14 мигрантов, которые незаконно работали на территории страны. Им назначили штраф и выдворили за пределы РФ.