Машина с тремя пассажирами упала с моста в Тайшетском районе

В Тайшетском районе возле села Шелехово с моста упала машина с тремя пассажирами и водителем. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона, авария произошла в три часа дня 10 октября. За рулем ВАЗ-21213 находился 38-летний водитель.