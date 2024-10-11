Четверо молодых людей погибли на трассе Пермь-Екатеринбург

Утром, 11 октября, на трассе Пермь-Екатеринбург у отворота на село Орда легковушка врезалась в грузовик. Как сообщает источник «КП»-Пермь", в легковом автомобиле ехали четверо молодых людей 2003 −2006 годов рождения, от полученных травм трое из них скончались на месте ДТП, четвертого пытались спасти врачи, но им этого не удалось.