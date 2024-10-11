Четверо молодых людей погибли на трассе Пермь-Екатеринбург

Утром, 11 октября, на трассе Пермь-Екатеринбург у отворота на село Орда легковушка врезалась в грузовик. Как сообщает источник «КП»-Пермь", в легковом автомобиле ехали четверо молодых людей 2003 −2006 годов рождения, от полученных травм трое из них скончались на месте ДТП, четвертого пытались спасти врачи, но им этого не удалось.
— Со слов водителя грузовика, в аварии виноват водитель легковушки, — добавил «КП»-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.
UPD: В краевом главке МВД сообщили, что авария произошла в 6.55.
— По автодороге Пермь-Екатеринбург двигался автомобиль «Мерседес Бенц», водитель которого на 102 км выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с фурой. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля. В настоящее время на месте автоаварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.