Несостоявшийся мэр Хабаровска отомстил детям-спортсменам, оставив без тепла

В Хабаровске на несостоявшегося мэра города индивидуального предпринимателя Евгения Бондаренко, подозреваемого в самоуправстве и демонтаже части коммунальной инфраструктуры спортивного комплекса заведено уголовное дело, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Уголовное дело возбуждено после обращения представителя спортивного клуба, расположенного в Железнодорожном районе города. Женщина сообщила, что экс-кандидат в мэры, владеющий соседним земельным участком, без предупреждения срезал трубы отопления, подводящие тепло к спортивному объекту.
По информации из социальных сетей ситуация с Бондаренко началась в 2020 году, когда он незаконно подключил свои склады к старой теплотрассе, проходящей рядом со спортивным комплексом. Этот факт был выявлен, и коммунальные службы отключили подключение, оставив бизнесмена без отопления, как и спорткомплекс. Однако руководство спортивного комплекса нашло выход из сложившейся ситуации, проложив новую линию в обход старого участка, за что Бондаренко потребовали компенсацию. Судебные разбирательства продолжаются, и конфликт явно не утих. Недовольство Бондаренко привело к тому, что он решил отомстить, начав демонтаж трубопровода за два месяца до начала отопительного сезона. Согласно данным, если проблемы не будут решены, дети и спортсмены могут остаться без возможности заниматься спортом в зимний период. Спорткомплекс не сможет пережить зиму без отопления, и это ставит под угрозу его дальнейшую работу.
«В ходе проверки, которую проводили участковые уполномоченные отдела полиции № 5 УМВД России по г. Хабаровску, данные подтвердились. Полицейские задержали 46-летнего жителя краевого центра. Подразделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 330 Уголовного кодекса Российской Федерации “Самоуправство”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев», — сообщил «АиФ-Дальинформ» старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
В отношении злоумышленника избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.