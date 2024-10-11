Несостоявшийся мэр Хабаровска отомстил детям-спортсменам, оставив без тепла

По информации из социальных сетей ситуация с Бондаренко началась в 2020 году, когда он незаконно подключил свои склады к старой теплотрассе, проходящей рядом со спортивным комплексом. Этот факт был выявлен, и коммунальные службы отключили подключение, оставив бизнесмена без отопления, как и спорткомплекс. Однако руководство спортивного комплекса нашло выход из сложившейся ситуации, проложив новую линию в обход старого участка, за что Бондаренко потребовали компенсацию. Судебные разбирательства продолжаются, и конфликт явно не утих. Недовольство Бондаренко привело к тому, что он решил отомстить, начав демонтаж трубопровода за два месяца до начала отопительного сезона. Согласно данным, если проблемы не будут решены, дети и спортсмены могут остаться без возможности заниматься спортом в зимний период. Спорткомплекс не сможет пережить зиму без отопления, и это ставит под угрозу его дальнейшую работу.