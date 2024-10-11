Багдат Мусин прокомментировал убийство директора Lenovo: Захотелось плакать

«Узнав некоторые детали всего произошедшего, невольно захотелось плакать. Почему-то вспомнилась картинка убийства Дениса Тена. Не скажу, что мы были очень близкими друзьями, но Ермек ко всем, независимо от того, кого сколько времени знал, относился с трепетом. Иманды болсын», — пишет Мусин.