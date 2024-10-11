«Жена ездила по «заграницам», а он покупал кроссовки за 100 тысяч»: трейдер из Иркутска кинул клиентов на полмиллиарда рублей

Видео 2019 года. Мужчина интеллигентного вида представляется опытным трейдером. Объясняет: сообщество в соцсетях создал, чтобы открыто рассказывать о своей работе, ведь вокруг развелось много жуликов, которые подделывают отчеты о доходах и завлекают инвесторов «фантиками». Проходит больше пяти лет. Тот же человек вновь говорит на камеру, но уже без прежнего энтузиазма:
«Официально заявляю, что я брал денежные средства у людей для осуществления торговых операций на площадках форекс-брокеров (компании, предлагающие платформу трейдерам, которые покупают и продают иностранную валюту-прим. Ред.). Также я брал деньги у клиентов, чтобы закрывать долги перед другими клиентами. Средства клиентов, привлеченные на индивидуальные счета, я использовал в своих целях. От моей мошеннической схемы пострадало порядка 50 клиентов на общую сумму 500 миллионов рублей. Прекрасно понимаю, что моя деятельность уголовно наказуема».
Автором чистосердечного признания стал 35-летний житель Иркутска Федор Гармаев (имя и фамилия изменены в интересах следствия — прим. Ред.). Его жертвы — бизнесмены и обычные люди, работавшие в найме, со всех уголков России. Каждому из них трейдер обещал золотые горы: большие проценты за короткий срок. Мол, деньги «поработают» сами. Главное, вложиться, как можно быстрее и, как можно больше.
Как итог: кто-то попал в долговую яму, кто-то потерял последнее, а в адрес Гармаева и его семьи поступают новые обвинения.
Роман, 33 года, Иркутск.
Потерял около 10 000 000 рублей.
«С Федором меня свел знакомый. К слову, они дружили 15 лет, но даже его Федор обманул. Легенда была такова: инвесторы вкладываются в покупку валюты на американской бирже, трейдер ее выгодно продает и ежемесячно выплачивает проценты. Мы встретились лично, чтобы обсудить детали. Было видно, что Федор хорошо разбирается в сфере и понимает, о чем говорит. Он показал свои счета. Его доход в среднем составлял 4−6%, что считается хорошим показателем. Также уверял, что имеет два высших экономических образования и ранее занимал пост руководителя регионального филиала известного банка. При этом с золотой ложкой во рту не родился — рос в семье простых работяг из села. Конечно, на слова я верить не стал. Пробил информацию о нем по своим каналам, но никаких негативных отзывов, долгов или судимостей не нашел. Казалось, все чисто. Мы заключили договор займа, и я передал деньги. Первое время обещанные выплаты, действительно, поступали. Я даже начал рассказывать о Федоре своим знакомым, а те — своим. Инвесторов становилось все больше. Первые задержки начались осенью прошлого года. Мне пришлось залезть в долги, чтобы расплатиться с людьми, которые обратились к Федору по моей рекомендации. Затем уменьшился процент, якобы из-за подставившего его на большую сумму клиента. А спустя время он вовсе заявил, что из-за ограничений на площадке сможет выводить не больше 500$ в день! В это время наш горе-трейдер покупал себе итальянские кроссовки за 100 000 рублей и обустроил под офис отдельную квартиру, а его супруга не переставала выкладывать в соцсетях фото из заграничных отпусков. В этом году выплаты окончательно завершились. Федор заявил, что просто “плохой трейдер”, а все деньги “сгорели”. В ответ на угрозы о подаче заявления в полицию, Гармаев говорил, что в таком случае вообще ничего не вернет. Многие верят этому до сих пор. Мне же начали поступать угрозы от обманутых клиентов. Вместе с семьей мне пришлось переехать, а бизнес закрыть. Средств на оплату долгов не осталось».
Александр, 57 лет, Иркутск.
Отдал более 100 000 000 рублей.
«Я из-за него едва не умер, настолько сильным было потрясение. По сей день принимаю лекарства и наблюдаюсь у врача. 30 лет работал в торговле, надеялся уйти на покой, пожить в комфорте, но остался ни с чем. Федор высосал все мои сбережения, и вряд ли я снова смогу столько заработать. Этот человек обладает даром убеждения или актерским талантом, иначе не могу объяснить, как ему удавалось настолько убедительно врать. Мы довольно близко общались, он и его жена принимали меня как гостя и всегда повторяли: “все будет хорошо”. Доверие к этой семье было настолько сильным, что я даже не оформил никаких документов о передаче денег. “Для меня слово дороже договора”, — говорил Гармаев, успевая клясться здоровьем родных. Переводы я делал частями, в том числе на счета его супруги. После того, как обман вскрылся, я попросил ее вернуть эти деньги, но она заявила, что с 2022 года в разводе, ничего общего с Федором не имеет, а о мошеннической схеме якобы ничего не знала. Но это просто невозможно. Заявление на ее имя уже подано в полицию».
Марк, 22 года, Оренбург.
Вложил 2 000 000 рублей.
«Я стал одной из последних его жертв, так как инвестировал летом этого года. Не понимаю, почему, когда я искал информацию о Гармаеве в Интернете, то не нашел ни одного негативного упоминания. Поработать с ним мне посоветовал бывший коллега по бизнесу. Говорил, что успешно получает проценты от сделок уже три месяца. Позже выяснилось, что это было ложью, и он не вложил ни копейки. Конечно, я сам виноват в том, что не изучил внимательно биографию трейдера и буквально отдал деньги незнакомцу. Так совпало, что у меня появилось много нерешенных вопросов в бизнесе. Одновременно Федор давил на меня, мол, зайти на площадку нужно в ближайшие дни, возможности получить такой высокий процент больше не будет и т.д. С двух миллионов я должен был получить 150−200 000 рублей с учетом доли Гармаева в 5−7%. Средства перевел на три разных счета и стал ждать, но тот перестал объявляться. После того, как он не ответил на звонки и СМС, я решил найти его в соцсетях и наткнулся на сайт, созданный потерпевшими от его схем. Оказалось, что первые жалобы появились еще в 2019-м. Тогда-то и понял, что ждать деньги бесполезно. Теперь делом займется мой адвокат».
Открытым для потерпевших вопросом остается, куда делись их сбережения. По подсчетам самих жертв, реальная сумма, присвоенная трейдером из Иркутска, составляет около миллиарда рублей. Хотя Гармаевы и жили на широкую ногу, потратить все средства смогли бы вряд ли.
Версия № 1.
Некоторые обманутые инвесторы не исключают, что Федор может быть лудоманом (человек, страдающий болезненной страстью к игре, как правило азартной — прим. Ред.), потому весь бюджет «слил» в погоне за азартом.
Версия № 2.
Другие считают, что тот был слишком умен и расчетлив для подобного. Вероятно, трейдер понимал, что когда-то пузырь лопнет, начнется следствие, а затем суды, поэтому заранее спрятал украденное на зарубежных счетах.
Версия № 2.
Третьи верят в то, что Федор каким-то образом смог обналичить деньги, либо вложить их в недвижимость, которую оформил на подставное имя.
Однако, пока это лишь предположения. Впереди всех участников дела ждут расследование и судебные разбирательства.
Корреспонденту КП-Иркутск прокомментировали случившееся в ГУ МВД России по Иркутской области:
«Следователями отдела полиции № 7 Межмуниципального управления МВД России “Иркутское” возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”. Следователи ходатайствовали о избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, однако судом ему избран домашний арест, который в последующем изменен на запрет определенных действий, в том числе на использование сетью “Интернет”. Вместе с тем в полицию поступили еще несколько заявлений от граждан, считающих себя потерпевшими от действий того же человека. По ним проводится проверка. Всестороннее разбирательство продолжается».
Игорь Льгов, кредитный юрист:
«Есть несколько причин, по которым люди все еще верят в легкий заработок».
1. Человек по своей природе ленив. Даже в эпоху Интернета, когда вся информация есть в открытом доступе, многие не хотят тратить время на просмотр отзывов, поиск данных о компании, ее руководителе или сотрудниках.
2. Доступные кредиты и займы. Люди легко находят деньги и легко с ними расстаются, не задумываясь о последствиях.
3. Отсутствие финансовой грамотности. Люди пытаются зарабатывать в сферах, которых мало подкованы, оттого становятся очень доверчивыми.
4. Принцип сетевого маркетинга или «сарафанного радио». Если несколько лет назад легкие способы разбогатеть рекламировали звезды, то сейчас доверия к ним нет. Теперь их продвигают сами люди: наши соседи, друзья, родственники и даже родители. Зачастую действуют такие аргументы, как: «я сам вложился и не пожалел», «у меня вся семья этим пользуется», «мой друг на этом поднял состояние» и т.д.
5. Желание халявы и уверенность в том, что «мне точно повезет».
Как не попасться на уловки мошенников в сфере инвестиций:
— Инвестируйте только свободные деньги. Никогда не берите в долг. Необходимо понимать, что средства могут «сгореть».
— Не верьте в быстрое обогащение. Инвестиции — это всегда долгосрочный результат, который можно ожидать 3, 5, 10 и даже 15 лет.
— Наведите справки о первых лицах компании или самом трейдере. Как долго фирма/эксперт работает в сфере, не был/а ли замешан/а в обмане клиентов, какие имеет отзывы, репутацию. Зачастую лицом мошеннической схемы выступает человек-однодневка, появившийся из ниоткуда.
— Прежде, чем инвестировать, получите необходимое образование, либо заручитесь помощью финансового эксперта.
— Обратитесь к реестру Центробанка «компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Он доступен на сайте cbr.ru.
— Не доверяйте компаниям, которые находятся за рубежом. Не отправляйте средства на заграничные счета.
— Не доверяйте положительным отзывам — они могут быть оплачены.
— Не вкладывайте деньги, если сомневаетесь.
Самый безопасный способ инвестировать — открыть вклад в проверенном банке. К тому же, действующая высокая ставка делает этот метод более выгодным.