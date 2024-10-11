«Жена ездила по «заграницам», а он покупал кроссовки за 100 тысяч»: трейдер из Иркутска кинул клиентов на полмиллиарда рублей

«С Федором меня свел знакомый. К слову, они дружили 15 лет, но даже его Федор обманул. Легенда была такова: инвесторы вкладываются в покупку валюты на американской бирже, трейдер ее выгодно продает и ежемесячно выплачивает проценты. Мы встретились лично, чтобы обсудить детали. Было видно, что Федор хорошо разбирается в сфере и понимает, о чем говорит. Он показал свои счета. Его доход в среднем составлял 4−6%, что считается хорошим показателем. Также уверял, что имеет два высших экономических образования и ранее занимал пост руководителя регионального филиала известного банка. При этом с золотой ложкой во рту не родился — рос в семье простых работяг из села. Конечно, на слова я верить не стал. Пробил информацию о нем по своим каналам, но никаких негативных отзывов, долгов или судимостей не нашел. Казалось, все чисто. Мы заключили договор займа, и я передал деньги. Первое время обещанные выплаты, действительно, поступали. Я даже начал рассказывать о Федоре своим знакомым, а те — своим. Инвесторов становилось все больше. Первые задержки начались осенью прошлого года. Мне пришлось залезть в долги, чтобы расплатиться с людьми, которые обратились к Федору по моей рекомендации. Затем уменьшился процент, якобы из-за подставившего его на большую сумму клиента. А спустя время он вовсе заявил, что из-за ограничений на площадке сможет выводить не больше 500$ в день! В это время наш горе-трейдер покупал себе итальянские кроссовки за 100 000 рублей и обустроил под офис отдельную квартиру, а его супруга не переставала выкладывать в соцсетях фото из заграничных отпусков. В этом году выплаты окончательно завершились. Федор заявил, что просто “плохой трейдер”, а все деньги “сгорели”. В ответ на угрозы о подаче заявления в полицию, Гармаев говорил, что в таком случае вообще ничего не вернет. Многие верят этому до сих пор. Мне же начали поступать угрозы от обманутых клиентов. Вместе с семьей мне пришлось переехать, а бизнес закрыть. Средств на оплату долгов не осталось».