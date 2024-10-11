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В Ростовской области силы РЭБ отразили атаку БПЛА

В Ростовской области сбили четыре беспилотника
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области силы радиоэлектронной борьбы отразили массовую атаку вражеских беспилотников. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава региона Василий Голубев. Происшествие случилось в ночь на 11 октября.

— Этой ночью противником предпринята атака ударными БПЛА неустановленного типа по Ростовской области, — прокомментировал Василий Голубев.

Средствами радиоэлектронной борьбы уничтожено четыре беспилотника севернее Каменска-Шахтинского. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.