Прокуратура проверит омский детсад, где покусали ребёнка

По словам омички — автора поста — укусы были по всему телу ребёнка. Женщина предполагает, что трёхлетки могли остаться в группе без присмотра взрослых.
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что по данному факту начата проверка. В ходе неё надзорное ведомство оценит условия по уходу, присмотру и воспитанию детей, а также обеспечению их безопасности в детском саду № 23.
Также служебную проверку поручил провести мэр Омска Сергей Шелест.
«Досконально разберёмся в произошедшей ситуации», — сообщил градоначальник.