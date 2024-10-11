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Прокуратура проверит омский детсад, где покусали ребёнка

В четверг, 11 октября, в соцсетях появилась информация о девочке, которую покусали в омском детском саду № 23.

Источник: РИА "Новости"

По словам омички — автора поста — укусы были по всему телу ребёнка. Женщина предполагает, что трёхлетки могли остаться в группе без присмотра взрослых.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что по данному факту начата проверка. В ходе неё надзорное ведомство оценит условия по уходу, присмотру и воспитанию детей, а также обеспечению их безопасности в детском саду № 23.

Также служебную проверку поручил провести мэр Омска Сергей Шелест.

«Досконально разберёмся в произошедшей ситуации», — сообщил градоначальник.

Прокуратура