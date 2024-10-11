Домашний арсенал: в Приморье мужчина самостоятельно изготавливал боеприпасы

В Приморье на территории частного дома в селе Баневурово и в автомобиле 48-летнего местного жителя транспортные полицейские обнаружили и изъяли компоненты для изготовления боеприпасов. Среди находок — оружейная дробь (картечь), 31 гильза калибров 12 и 32, а также около 50 грамм бездымного пороха, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
Сотрудникам ЛО МВД России на станции Уссурийск изначально поступила информация о возможном участии мужчины в незаконном обороте оружия. В ходе расследования выяснилось, что некоторые из изъятых предметов унаследованы от умершего отца обвиняемого, однако часть боеприпасов тот изготовил сам.
На основании собранных доказательств, уголовное дело по частям 1 статьи 222.1 и статьи 223 УК РФ было направлено в суд с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением.
Обвиняемый ожидает судебного заседания, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, ранее судимый 36-летний мужчина незаконно хранил взрывоопасные вещества в квартире на улице Часовитина во Владивостоке. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ).