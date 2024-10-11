Домашний арсенал: в Приморье мужчина самостоятельно изготавливал боеприпасы

В Приморье на территории частного дома в селе Баневурово и в автомобиле 48-летнего местного жителя транспортные полицейские обнаружили и изъяли компоненты для изготовления боеприпасов. Среди находок — оружейная дробь (картечь), 31 гильза калибров 12 и 32, а также около 50 грамм бездымного пороха, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.