В Хабаровском крае сохраняется высокий риск лесных пожаров

Из-за сухой погоды в пяти районах Хабаровского края — Амурском, Вяземском, Хабаровском, Ванинском, им. Лазо, а также в Бикинском, Солнечном, Комсомольском, Советско-Гаванском и в Хабаровске — установился четвёртый класс пожарной опасности в лесах, сообщает пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю.