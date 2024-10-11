В Хабаровском крае сохраняется высокий риск лесных пожаров

Это повышает риск возникновения очагов природных пожаров, загораний сухой растительности и распространения огня на значительные территории. Возможно также задымление населённых пунктов от шлейфов пожаров.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю контролирует лесопожарную обстановку и термические аномалии с помощью космического мониторинга.
Органам местного самоуправления и главам поселений рекомендуется провести превентивные мероприятия, чтобы не допустить природных пожаров и палов травы.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.