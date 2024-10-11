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В Хабаровском крае сохраняется высокий риск лесных пожаров

Из-за сухой погоды в пяти районах Хабаровского края — Амурском, Вяземском, Хабаровском, Ванинском, им. Лазо, а также в Бикинском, Солнечном, Комсомольском, Советско-Гаванском и в Хабаровске — установился четвёртый класс пожарной опасности в лесах, сообщает пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю.

Источник: AP 2023

Это повышает риск возникновения очагов природных пожаров, загораний сухой растительности и распространения огня на значительные территории. Возможно также задымление населённых пунктов от шлейфов пожаров.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю контролирует лесопожарную обстановку и термические аномалии с помощью космического мониторинга.

Органам местного самоуправления и главам поселений рекомендуется провести превентивные мероприятия, чтобы не допустить природных пожаров и палов травы.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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