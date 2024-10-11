Пилотов самолета, летящего в Екатеринбург, пытались ослепить лазером

Самолет, летящий в Екатеринбург, попал под луч лазера. Инцидент произошел с самолетом авиакомпании «Победа» на рейсе DP-339 «Сочи — Екатеринбург» в ночь с 9 на 10 октября.
— Командир воздушного судна доложил о попытке ослепления лазером зеленого цвета, — сообщает telegram-канал Aviaincident. — Угрозы безопасности полета нет, решение следовать согласно плану полета.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, из Сочи борт вылетел в 1:55. Приземление в екатеринбургском аэропорту Кольцово было запланировано на 5:30 (все время указано по Екатеринбургу, UTC/GMT+5:00).
Редакция «КП-Екатеринбург» направила запрос по поводу инцидента в пресс-службу авиакомпании «Победа». Получить ответ на момент публикации не удалось.