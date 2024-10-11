Мошенники выманивают у жителей Уфы деньги прямо на дороге

В Уфе мошенники придумали новый вид обмана. Ловушка чаще всего рассчитана на сердобольных и жалостливых женщин. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.
Так, аферист на иномарке ставит машину на аварийки на самых оживленных улицах города и начинает бросаться под другие авто, встает на колени перед своей жертвой и начинает рассказывать трогательную историю, как он с семьей остался без ничего и голодает. Для эффекта мошенник даже может заплакать.
Своей жертве «отец двоих детей, который остался без копеек» не дает и вставить слово и опомниться, пока она не отдаст всю наличку. Просит и еще, обещает вернуть, как только доедет до дома, а свои слова подкрепляет желанием даже отдать паспорт.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.