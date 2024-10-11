Мошенники выманивают у жителей Уфы деньги прямо на дороге

Так, аферист на иномарке ставит машину на аварийки на самых оживленных улицах города и начинает бросаться под другие авто, встает на колени перед своей жертвой и начинает рассказывать трогательную историю, как он с семьей остался без ничего и голодает. Для эффекта мошенник даже может заплакать.