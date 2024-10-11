Подростки на мопеде попали в больницу после ДТП в Приморье

В Приморье в результате ДТП с участием мопеда пострадали два подростка. Сообщение о происшествии на улице Лучегорской поступило в отдел МВД России по Артему, после чего на место прибыли сотрудники ГАИ и скорая медицинская помощь, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Установлено, что 15-летняя девушка, управляя мопедом Suzuki Lets и двигаясь в направлении Находки из Артема, нарушила правила обгона и столкнулась с автомобилем Toyota Vista.
«В результате происшествия пострадали водитель и 15-летняя пассажирка мопеда. Обе пострадавшие госпитализированы с переломами», — сообщили в полиции.
Отмечается, что несовершеннолетние участники ДТП не использовали защитную экипировку и мотошлемы, а также что водитель мопеда не достигла возраста, допускающего управление таким транспортом.
В ГАИ подчеркнули, что юные участники дорожного движения часто пренебрегают правилами безопасности, не используя защитную экипировку при управлении мототранспортом.
Напомним, в Черниговском районе произошло ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних. Полиция возбудила административное дело. На улице Октябрьская 15-летний подросток управлял мотоциклом Regulmoto Sport 003. При выезде со второстепенной дороги на главную он не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Corolla Filder. В результате произошло столкновение. После удара водитель автомобиля потерял управление и съехал в кювет. Кроме того, во Владивостоке на Золотом мосту мопедист попал в серьезное ДТП. Парень влетел в попутную машину.