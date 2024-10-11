Подростки на мопеде попали в больницу после ДТП в Приморье

Напомним, в Черниговском районе произошло ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних. Полиция возбудила административное дело. На улице Октябрьская 15-летний подросток управлял мотоциклом Regulmoto Sport 003. При выезде со второстепенной дороги на главную он не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Corolla Filder. В результате произошло столкновение. После удара водитель автомобиля потерял управление и съехал в кювет. Кроме того, во Владивостоке на Золотом мосту мопедист попал в серьезное ДТП. Парень влетел в попутную машину.

