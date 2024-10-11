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Женщина погибла в лобовом ДТП на заснеженной трассе под Озерском

Она была пассажиркой ВАЗа, который столкнулся со встречным Ford Focus.

Вечером 10 октября под Озерском водитель «ВАЗ 211440» не справился с управлением в условиях снегопада и столкнулся со встречным Ford Focus. Водитель «ВАЗа» получил травмы и был госпитализирован, а его пассажирка скончалась на месте, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

По предварительным данным, смертельная авария случилась на 7 километре автодороги Озерск — Метлино. За рулем ВАЗа находился 36-летний водитель. Автомобиль занесло на трассе во время снегопада. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ford Focus под управлением 38-летнего водителя.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства и детали в обстоятельствах произошедшего.