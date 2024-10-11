Женщина погибла в лобовом ДТП на заснеженной трассе под Озерском

Вечером 10 октября под Озерском водитель «ВАЗ 211440» не справился с управлением в условиях снегопада и столкнулся со встречным Ford Focus. Водитель «ВАЗа» получил травмы и был госпитализирован, а его пассажирка скончалась на месте, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.