14-летнего подростка на велосипеде в Уфе сбил автомобилист

В минувший четверг, 10 октября, в столице Башкирии случилось ДТП с пострадавшим ребенком. Неустановленный водитель сбил 14-летнего велосипедиста и скрылся.
Все случилось в четвертом часу дня. Автомобилист за рулем «Лады Гранта» двигался по улице Чернышевского и при повороте на Айскую сбил школьника на велосипеде, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший получил травму ноги. В больнице врачи оказали мальчику помощь и отпустили домой. Правоохранители разыскивают водителя легковушки.