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14-летнего подростка на велосипеде в Уфе сбил автомобилист

В минувший четверг, 10 октября, в столице Башкирии случилось ДТП с пострадавшим ребенком.

В минувший четверг, 10 октября, в столице Башкирии случилось ДТП с пострадавшим ребенком. Неустановленный водитель сбил 14-летнего велосипедиста и скрылся.

Все случилось в четвертом часу дня. Автомобилист за рулем «Лады Гранта» двигался по улице Чернышевского и при повороте на Айскую сбил школьника на велосипеде, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший получил травму ноги. В больнице врачи оказали мальчику помощь и отпустили домой. Правоохранители разыскивают водителя легковушки.