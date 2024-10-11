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В Екатеринбурге трамвай с пассажирами внутри сошел с рельсов

В трамвае, сошедшем с рельсов на улице Челюскинцев, упало несколько пассажиров.

Источник: соцсети

В Екатеринбурге вечером 10 октября с рельсов сошел трамвай. Инцидент с составом, идущим по маршруту № 7 «Семь Ключей — Эльмаш», произошел на улице Челюскинцев.

— В Екатеринбурге трамвай с пассажирами сошел с рельсов на улице Челюскинцев. Некоторые люди в салоне упали, — передает слова одного из пассажиров трамвая telegram-канал «Безумный Екатеринбург».

Судя по фото с места событий, левое колесо одной из колесных пар трамвая оказалось рядом со встречными путями. Само колесо вывернуло — оно оставило за собой достаточно глубокую борозду на заснеженной земле. Предполагается, что инцидент случился на перекрестке улиц Челюскинцев и Луначарского.

Информацию о происшествии «КП-Екатеринбург» подтвердили в отделе пропаганды Госавтоинспекции города. Сообщается, что в ДТП никто не пострадал.