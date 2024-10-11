В Екатеринбурге трамвай с пассажирами внутри сошел с рельсов

Судя по фото с места событий, левое колесо одной из колесных пар трамвая оказалось рядом со встречными путями. Само колесо вывернуло — оно оставило за собой достаточно глубокую борозду на заснеженной земле. Предполагается, что инцидент случился на перекрестке улиц Челюскинцев и Луначарского.