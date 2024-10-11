Гендиректор «Башкиравтодор» и трое сообщников обвиняются в краже 150 млн рублей

Генеральный директор АО «Башкиравтодор», бывшие директор и заместителя директора ООО «КИВИ» и экс-главный инженер «Баштранслогистик» предстанут перед судом. Как сообщает СУ СКР по РБ, их обвинят в мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег.
Как считает следствие, в 2021—2022 годах фигуранты придумали, как украсть деньги, выделенные в рамках нацпроекта на реконструкцию автомобильной дороги «Бирск — Тастуба — Сатка» и улицы Пугачева в городе Уфе.
«Башкиравтодор» заключил с «Баштранслогистик» и «КИВИ» договор на перевозку строительных материалов. Сообщники в это время изготавливали подложные накладные и путевые листы, а заказчик принимал их без проверки, а затем перечислил деньги за услуги. Таким образом фигуранты похитили 132 млн рублей.
Также, как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в мае 2023 года директор ООО «КИВИ» передал экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Александру Клебанову взятку в размере пяти миллионов рублей за содействие в первоочередном получении выплат по накопленной кредиторской задолженности от АО «Башкиравтодор», а также за общее покровительство предпринимательской деятельности.
Общий ущерб от действий фигурантов уголовного дела составил 150 млн рублей. На данный момент расследование уголовного дела завершено и передано в суд.
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