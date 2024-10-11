Гендиректор «Башкиравтодор» и трое сообщников обвиняются в краже 150 млн рублей

Также, как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в мае 2023 года директор ООО «КИВИ» передал экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Александру Клебанову взятку в размере пяти миллионов рублей за содействие в первоочередном получении выплат по накопленной кредиторской задолженности от АО «Башкиравтодор», а также за общее покровительство предпринимательской деятельности.