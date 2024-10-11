Страшная трагедия случилась в посёлке Хабаровского края

Дверь в квартиру была открыта. Женщина зашла внутрь и обнаружила тело 38-летнего зятя с признаками удушения. А в комнате на кровати она нашла тело 37-летней сестры, убитой двумя ударами ножа. Ее дочь выжила и не получила травм, она лежала рядом с матерью на кровати.