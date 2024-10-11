Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страшная трагедия случилась в посёлке Хабаровского края

Женщину убили ударом ножа, мужчина найден задушенным.

В посёлке Переяславка-2 в районе имени Лазо в квартире нашли тела гражданских мужа и жены, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Накануне утром, 10 октября, жительница поселка пришла к сестре, жившей с гражданским мужем и 14-летней дочерью от первого брака, имеющей особенности развития, в дом на улице Авиаторов.

Дверь в квартиру была открыта. Женщина зашла внутрь и обнаружила тело 38-летнего зятя с признаками удушения. А в комнате на кровати она нашла тело 37-летней сестры, убитой двумя ударами ножа. Ее дочь выжила и не получила травм, она лежала рядом с матерью на кровати.

Как рассказали жители Переяславки-2, в гражданском браке пара прожила около пяти лет. Шумных ссор не было, однако мужчина планировал переехать от жены в другую квартиру. Также он жаловался на конфликт с одной из родственниц супруги.

— На месте преступления работали следователи. Рассматривается несколько версий произошедшего, — сообщил источник в правоохранительных органах.