Страшная трагедия случилась в посёлке Хабаровского края

В посёлке Переяславка-2 в районе имени Лазо в квартире нашли тела гражданских мужа и жены, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Накануне утром, 10 октября, жительница поселка пришла к сестре, жившей с гражданским мужем и 14-летней дочерью от первого брака, имеющей особенности развития, в дом на улице Авиаторов.
Дверь в квартиру была открыта. Женщина зашла внутрь и обнаружила тело 38-летнего зятя с признаками удушения. А в комнате на кровати она нашла тело 37-летней сестры, убитой двумя ударами ножа. Ее дочь выжила и не получила травм, она лежала рядом с матерью на кровати.
Как рассказали жители Переяславки-2, в гражданском браке пара прожила около пяти лет. Шумных ссор не было, однако мужчина планировал переехать от жены в другую квартиру. Также он жаловался на конфликт с одной из родственниц супруги.
— На месте преступления работали следователи. Рассматривается несколько версий произошедшего, — сообщил источник в правоохранительных органах.