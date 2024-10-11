В пользу волгоградки взыскали страховую выплату после взрыва

Жительница областного центра в обосновании требований указала, что приобрела в ипотеку квартиру в МКД на ул. Козака в Кировском районе. Зимой 2021 года в одном из помещений дома произошел взрыв бытового газа.
Дом из-за инцидента признали аварийным с последующим демонтажем. Квартира женщины была застрахована. Она обратилась в страховую компанию с заявлением о выплате средств, представив полный комплект документов.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, компания не признала событие страховым случаев, отказав в выплате. Тогда волгоградка направила досудебную претензию, однако требование так и осталось без удовлетворения.
Районный суд взыскал с организации в пользу женщины 520 781 рубль страховых выплат, штраф — 520 781 рубль, сумму выплаченных процентов по ипотечному договору — 175 834 рубля и компенсацию морального вреда — 50 000 рублей.
Во время производства по делу организация все же признала случай страховым и частично выплатила возмещение.
Ответчик обжаловал акт. Облсуд, изучив материалы дела, снизил размер взысканных процентов по договору ипотечного кредитования до 65 844 рублей, компенсацию морального вреда — до 10 000 рублей и штраф — до 445 787 рублей.