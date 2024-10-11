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В Ростовской области мужчина хотел избавиться от ос, но сжег 17 построек

В Белокалитвинском районе пенсионер случайно сжег 17 строений
Источник: Комсомольская правда

В одном из поселений Ростовской области сгорели 17 строений. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. ЧП произошло в Белокалитвинском районе.

Согласно опубликованной информации ведомства, пенсионер решил высадить саженцы. Во время работ он наткнулся на земляных ос. Мужчина решил избавиться от них кардинально — поджег их гнездо. Однако огонь стремительно распространялся. Сначала загорелся сухостой, а затем пламя перекинулось на жилые дома.

Прибывшие спасатели потушили огонь. В результате ЧП никто не пострадал. Теперь пенсионеру грозит уголовная ответственность.