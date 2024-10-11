В Ростовской области мужчина хотел избавиться от ос, но сжег 17 построек

Согласно опубликованной информации ведомства, пенсионер решил высадить саженцы. Во время работ он наткнулся на земляных ос. Мужчина решил избавиться от них кардинально — поджег их гнездо. Однако огонь стремительно распространялся. Сначала загорелся сухостой, а затем пламя перекинулось на жилые дома.