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Четверо челябинцев погибли в аварии на трассе Пермь — Екатеринбург

Авария произошла утром 11 октября.

Источник: КП Пермь

Сегодня утром на трассе Пермь — Екатеринбург произошла трагедия: четверо жителей Челябинска погибли в результате ДТП. Авария случилась в районе отворота на село Орда. Как сообщает КП-Пермь, молодые люди ехали на автомобиле «Мерседес Бенц». Он столкнулся с грузовиком той же марки. По данным издания, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который выехал на полосу встречного движения.

В результате аварии водитель и двое пассажиров «Мерседес Бенц» погибли на месте, а четвертый скончался в карете скорой помощи. Двоим погибшим было по 18 лет, двум другим — 19 и 21 год.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции по Пермскому краю.