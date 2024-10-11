Четверо челябинцев погибли в аварии на трассе Пермь — Екатеринбург

Сегодня утром на трассе Пермь — Екатеринбург произошла трагедия: четверо жителей Челябинска погибли в результате ДТП. Авария случилась в районе отворота на село Орда. Как сообщает КП-Пермь, молодые люди ехали на автомобиле «Мерседес Бенц». Он столкнулся с грузовиком той же марки. По данным издания, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который выехал на полосу встречного движения.