«Минусовые температуры, снег и гололедица»: синоптики рассказали, какая погода ждет омичей на выходных

«Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», — рассказали в ведомстве.