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«Минусовые температуры, снег и гололедица»: синоптики рассказали, какая погода ждет омичей на выходных

Омичей поджидают резкие заморозки, небольшой снег и гололедица на этих выходных

В выходные в Омской области произойдет резкое похолодание. Местами температура воздуха опустится до −11 градусов. О том, какая будет погода в Омске 12 и 13 октября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В ночь на субботу температура воздуха будет в пределах −4…-9 градусов. Местами выпадет небольшой снег. В отдельных районах на дорогах образуется гололедица. Днем столбик термометра поднимется до −1…+4 градусов. Порывы ветра будут в пределах 8−13 м/с, местами — до 15−20 м/с.

Ночью в воскресенье произойдет резкое похолодание до −6…-11 градусов. Существенных осадков в этот день не наблюдается. Днем столбик термометра покажет −1…+4 градуса. Порывы ветра не превысят 10 м/с.

В связи с неблагоприятной погодой в Госавтоинспекции Омской области напомнили водителям о важности безопасности на дорогах.

«Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», — рассказали в ведомстве.

Помимо этого, водителям стоит быть внимательными при появлении пешеходов, ведь в плохую погоду у них ограничен обзор дороги.